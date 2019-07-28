كريم عبدالعزيز وأحمد عز للمرة الأولى في السينما بفيلم "1919"

يجتمع النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز للمرة الأولى في عمل سينمائي بعنوان "1919"، من تأليف أحمد مراد، ويتولى إخراجه المخرج مروان حامد، إذ تم التعاقد معهما الفترة الماضية مع شركة سينرجي فيلمز.

وصوّر الثنائي التيزر الدعائي للفيلم الأيام الماضية، إذ يتم طرح الإعلان التشويقي في موسم عيد الأضحى المقبل لتشويق الجمهور والترويج قبل انطلاق التصوير، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم يتم الكشف عن أسمائهم الفترة المقبلة.

ويستعد كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز للبدء في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الأخير من تصوير فيلمه "العارف"، وتعقد الجهة المنتجة للعمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للرواية التى يكتبها أحمد مراد، والبدء في تعاقدات الأبطال الذين يشاركون في بطولة العمل بجانب عز وكريم عبدالعزيز.

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يذكر أن كريم عبدالعزيز يعرض له حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وحقق العمل نجاحا جماهيريا في أول يوم من عرضه في السينما وإيرادات وصلت إلى 3 ملايين و800 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة هند صبري والنجمة نيللي كريم والنجم إياد نصار.

وينتظر أحمد عز عرض فيلمه "ولاد رزق 2" الذي ينافس به في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، ومجموعة من ضيوف الشرف للمخرج طارق العريان.

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