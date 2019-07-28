شريف منير يُعلن مشاركته مع فريق نوستالجيا في مهرجان الصيف الدولي الـ17

القاهرة - لايف ستايل أعلن الفنان شريف منير، عن مشاركته مع فريق نوستالجيا بمهرجان الصيف الدولي الـ17 بمكتبة الإسكندرية، يوم 29 آب/أغسطس الجاري. ونشر منير، صورة له مع الفريق عبر حسابه على"انستجرام" معلقًا: "فريق نوستالجيا.. الخميس ٢٩ آب/أغسطس بمكتبة الإسكندرية". يُذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17، تنطلق الجمعة، بمكتبة الإسكندرية، والذي يتضمن العديد من الحفلات الموسيقية وورش العمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح وعروض للسينما المستقلة، ويستمر المهرجان حتى 31 أغسطس الجاري، ويهدف إلى نشر الثقافة والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي. Advertisements قد يهمك ايضاً: تكريم شريف منير خلال المهرجان المغربي للفيلم في وجدة أسما منير تُوضِّح دورها في "الفيل الأزرق"

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