دينا الشربيني تُثير غضب جمهورها بسبب ظهورها بملابس عارية رفقة زوجها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب رفقة الفنانة دينا الشربيني أثناء تواجدهما في جزيرة ميكونوس باليونان، وهو يلبي طلبات الجمهور بالتقاط صور السيلفي، كما وافق على احتضان المعجبات.

وظهرت "دينا" خلفه بمايوه جريء عبارة عن قطعة واحدة باللون الأبيض مع إكسسوارات، يظهر جميع تفاصيل جسدها، كما حرصت على توجيه التحية لأشخاص يبدو أنها تعرفهم، ولكن لم يظهروا في المقطع.

وأثارت ملابس "دينا" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء العديد من رواد السوشيال ميديا، ومحبيها ومحبي الهضبة.