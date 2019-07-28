نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته بعد زواجها من أحمد إبراهيم

بعد تردد شائعات في الآونة الأخيرة بوجود خلافات بين الفنانة المصرية "أنغام" وإبنها الأكبر "عمر" حول زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كما تردد أن عمر ألغى متابعة والدته على موقع "إنستغرام" وحذف كافة الصور التي جمعتهما معًا.



ليخرج نجل أنغام ويرد على هذه الشائعات عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" من خلال خاصية الإستوري لينفي ذلك ويوضح ما وراء إسم أغنية "ولد ضائع".

وكتب قائلًا: "بخصوص التعليق على الصورة ده إسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع .. أنا مش بالتفاهة ‏دي لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة".

وأضاف عمر: "أي كلام يتكتب عني تأكدوا إنه مش طالع مني .. والناس اللي محسسني إنهم قاعدين ‏معايا في البيت يا ريت تسكتوا أحسن عشان بأكدلكم إن أنتم مش عارفين أي حاجة".

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