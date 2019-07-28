شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقها رقماً قياسياً.. موسم رابع لمسلسل The Handmaid’s Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات Hulu الإمريكية تجديد مسلسل الدراما الشهير The Handmaid’s Tale، لموسم رابع بعد عرض الموسم الثالث ونجاحه بشكل كبير، وتربعه على عرش اكثر العروض الدرامية تحقيقا للمشاهدات فى تاريخ الشبكة. ويعد من أبرز المتابعين للمسلسل الشهير هى نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان التى نشرت صورة فى سبتمبر الماضى بعد انتهاء عرض الموسم الثانى وهى ترتدى ملابس أشبه بملابس أبطال المسلسل وفى انتظار عرض الموسم الجديد. يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.

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