شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلوس" آخر اسم مستبعد من فيلم تامر حسنى قبل طرحه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد أمس النجم تامر حسنى اسم "الفلوس" من فيلمه الجديد والمعروف باسم "كل سنة وأنت طيب"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى، حيث اجتمع مسئولو شركة الإنتاج وتامر والمؤلف محمد عبد المعطى ومخرج العمل سعيد الماروق، ليستقروا على الاسم النهائى خلال ساعات قبل طرحه فى السينمات، لاسيما أن فريق العمل كان قد استبعد 3 أسماء وهما "الجوكر وكل سنة وأنت طيب وعملة صعبة".

وانتهى فريق العمل من تصوير الفيلم بالكامل، حيث يعمل حاليا مخرج العمل سعيد الماروق على إجراء أعمال المونتاج والمكساج والجرافيكس، كذلك انتهى فريق العمل من تصوير البوسترات الدعائية المقررطرحها خلال الفترة المقبلة، ليصبح الفيلم جاهز للعرض الجماهيرى، فى حالة الإنتهاء من كل التفاصيل.

الفيلم مقررا طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل بالأضافة إلى عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.