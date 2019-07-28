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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة مي فاروق، وزيرة الثقافة، بعيد ميلادها الـ58، الذي يوافق اليوم الأحد.
ونشرت مي صورًا تجمعها بوزيرة الثقافة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد معالي الوزيرة الفنانة الإنسانة الرائعة أجدع وأطيب إنسانة وأعز أخت وصديقة، كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة وبألف خير يا غالية على قلبي أوي".
وتابعت مي: "إنتي واجهة مشرفة للمرأة المصرية، وأنا بتشرف بوجودك في حياتي، عيد ميلاد سعيد عقبال سنين كتير في نجاح وستر وصحة، بحبك أوي".
يذكر أن إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة من مواليد 28 يوليو عام 1960، وتتولي منصب وزيرة الثقافة منذ العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي فاروق تهنئ وزيرة الثقافة بعيد ميلادها: "واجهة مشرفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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