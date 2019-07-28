محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت المطربة الأردنية ديانا كرازون، لجلسة تصوير جديدة ، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت كرازون في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بنطلون أصفر واسع، وبلوزة قصيرة، وعلقت عليها قائلة: " الشخصية القوية لاتعني أبداً التلفظ بألفاظ مشينة، فالقوة حكمة وليست وقاحة".
يذكر أن آخر أعمال ديانا أغنية "أردنية هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأصفر.. ديانا كرازون بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.