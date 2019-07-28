بالأصفر.. ديانا كرازون بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة الأردنية ديانا كرازون، لجلسة تصوير جديدة ، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كرازون في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بنطلون أصفر واسع، وبلوزة قصيرة، وعلقت عليها قائلة: " الشخصية القوية لاتعني أبداً التلفظ بألفاظ مشينة، فالقوة حكمة وليست وقاحة".

يذكر أن آخر أعمال ديانا أغنية "أردنية هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.