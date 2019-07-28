كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 06:50 صباحاً - أثار ظهور الفنانين المصريين عمرو دياب ودينا الشربيني في اليونان موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب ظهور الاخيرة بالمايوه.

وكان لافتا دفاع رجل الاعمال نجيب ساويرس، الناشط عبر موقع تويتر، عن عمرو دياب ودينا الشربيني حيث رد على تغريدة احدهم والتي قال فيها: “مين يرضي اخته او بنته تبقي في موقف دينا الشربيني مع عمرو دياب بدون علاقه رسميه ؟ هتفرح يعني وتبقي راجل لما بنتك او اختك تبقي مرافقه واحد كده عادي

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كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: “المحاسب ربنا مش انت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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