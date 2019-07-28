شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تورونتو السينمائى يكرم ميريل ستريب على مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار طويل يمتد لأكثر من خمسة عقود، نجحت فيه الممثلة العالمية ميريل ستريب فى حصد مكانة كبيرة وسط عمالقة هوليوود، بدأته بدورها فىThe Deer Hunter الذى عرضه عام 1978، ثم المسلسل الشهير Kramer vs. Kramer الذى عرض عام 1979، حتى انضمامها الأخير لمسلسل Big Little Lies.

وبحسب صحيفة فاريتى فإن مهرجان تورونتو السينمائى القادم فى دورته الـ 44، والمقرر إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل فى فيرمونت رويال يورك، سيكرم "ستريب" لمشوارها الفنى الطويل، بعد تأكيد جوانا فيسينتى رئيسة الدورة على تخصيص جزء من الدورة لتكريم بعض النجوم.

وفى سياق متصل، سيضم المهرجان القادم، عرض بعض الأفلام التى تستعد للمنافسة على الأوسكار، ومنهم فيلم Joker للنجم العالمى جواكين فونيكس، بالإضافة إلى مشاركة فيلم دراما السيارات Ford v. Ferrari للنجم مات دامون وكريستينا بيل، وفيلم The Two Popes.