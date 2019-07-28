شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تكبر الشأن".. أغنية جديدة للمغربي زكرياء الغفولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب المغربي زكرياء الغفولي من تسجيل أجدد أغنياته "لا تكبر الشأن"، والمقرر إطلاقها بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.
كما يستعد الغفولي لتقديم عرضها اللايف الأول خلال حفله الغنائي في كازابلانكا مساء الإثنين المقبل، مع انشغاله حاليا بتحضير أولى أغنياته باللهجة المصرية، التي يقدمها بشكل فيديو كليب صحبة المطرب المصري عماد كمال، المشهور بتقديمه أغنيات أبو حفيظة.
زكرياء الغفولى يعد أحد أبرز وجوه الموسيقى المغربية المعاصرة الصاعدة حاليًا، يمتد مشواره الفنى لأكثر من عقد من السنوات، واشتهر بأغنيات "الحب زوين" و"ماطالعاش" و"زيد المزيكا"، إضافة إلى رائعة "باهرة باهرة"، التى بدأ بها رحلة العام الجاري بإطلاقها بشكل فيديو كليب.
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