محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المنتج ومهندس الصوت هاني محروس فيديو لكواليس تسجيل أغنية "اه يا حنان"، التي طرحها الفنان مصطفى حجاج، قبل يومين.
وظهر في الكواليس حجاج مع عنتر هلال، مؤلف الأغنية، وهاني محروس، محمد يحيى، ملحن الأغنية والموزع توما، وهما يرقصون على نغمات الأغنية.
وتستعد "NJ MUSIC"، لطرح ألبوم مصطفى حجاج، "هتزهزه"، على مدار 10 أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع.
وحققت أغنية "اه يا حنان" منذ طرحها يوم الثلاثاء الماضي، حوالي 850 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رقص "كوميدي" لمصطفى حجاج وصناع "اه يا حنان" في كواليس تسجيل الأغنية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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