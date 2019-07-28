هاني البحيري يكشف عن جلسة تصوير زفاف هبة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف مصمم الأزياء هاني البحيري عن جلسة التصوير الخاصة بزفاف هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة وزوجها باسم أمين، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام". وظهرت هبة في الصور بفستان طويل مرصع بالفصوص من تصميم هاني البحيري، وتولى تصويرها خالد فضة مصور المشاهير. واحتفلت هبة السيسي أمس الأول بحفل زفافها على باسم أمين، في الساحل الشمالي. يذكر أن هبة السيسي احتفلت بعقد قرانها قبل أيام في القاهرة، ويشار أن هبة حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وبدأت في التمثيل عام 2006 من خلال فيلم كتكوت، وآخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" عام 2017، مع الفنان طلعت زكريا.

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