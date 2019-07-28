مؤلف "الفيل الأزرق": " ماجربتش حبوب الهلوسة واستعنت بصديق جربها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السيناريست والروائي أحمد مراد، مؤلف الفيل الأزرق 2، إنه من المرجح عمل جزء ثالث من الفيلم الفيل الأزرق، لأن طبيعة القصة تسمح بذلك، مشيرا إلى أنه في انتظار رأي الجمهور لتحديد إمكانية ذلك.

وأضاف مراد، في حديثه مع المذيع مروان يونس في برنامج "بجد x الراديو" على "إنرجي" أن الفيل الأزرق في نظره رواية رومانسية من الطراز الأول.

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وعند سؤاله عما إذا قام بتجربة "حبوب الفيل الأزرق" قال: "لا، كان ليا صديق عايش برا جربها وقالي عليها وشرحلي الأمر في سطرين وأنا بحثت بعد كده وعملت دراستي للموضوع وكلمت ناس جربتها وناس بتبيعها".

وأضاف: "بصراحة أنا محبتش أخوض التجربة وأهلوس أكثر من كده وحرصت على أن أقول للجمهور إني كتبت الرواية بدون تدخين أو تعاطي أي شيء لأني بحس إن دي أشياء مهينة في الوقت اللي ربنا أنعم علينا بالخيال".

فيلم الفيل الأزرق 2 بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن إخراج مروان حامد.