الملكة إليزابيث تدعو ميغان للاحتفال بعيد ميلادها .. ماذا ستهديها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 صباحاً - تستعد دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel للإحتفال بعيد ميلادها الـ38 ، بشكل مختلف ، حيث تلقت الدوقة دعوة من الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth ، للمشاركة في مناسبة معدة خصيصاً لهذا الغرض في قلعة بالمورال الفاخرة في إسكتلندا.

ماذا في حقيبة ميغان ماركل؟



وقالت الخبيرة الملكية “بيل دامبير”، إن مثل هذه الدعوة الملكية تعد شرفاً كبيراً لـ”ميغان”، التي تراها الملكة، امرأة جذابة وذكية.

الملكة وجهت دعوة خاصة لميغان



وتعتقد “بيل” أن السبب وراء دعوة الملكة للاحتفال بيوم ميلاد دوقة ساسكس، يوم 4 أغسطس المقبل، هو رغبة الملكة في توجيه بعض النصائح للأميرة، من أجل تعديل سلوكها أثناء الظهور بالمناسبات العامة، خاصة بعدما تعرضت لهجوم شديد، أثناء حضورها إحدى مباريات التنس في بطولة ويمبلدون الشهيرة أخيراً.

الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام مرعوبة لهذا السبب !



وبالإضافة إلى الدعوة الملكية، للاحتفال في قلعة بالمورال، وهي المنزل المفضل للملكة وزوجها الأمير فيليب، وأشارت تقارير أخرى إلى أن الملكة حريصة على إعطاء ميغان هدية مميزة، مشيرة إلى أن فريق تقديم الطعام بالقصر، سيصنع كعكة خاصة للاحتفال بدوقة ساسكس .