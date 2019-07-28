هذا ما حدث للنجم فارون دوان أثناء التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 صباحاً - لطالما كان ضغط العمل وضيق الوقت وكثافة المشاهد أثناء تصوير الأفلام تعرض حياة الممثلين للخطر وهذا ما حصل للنجم الهندي فارون دوان.



فارون الذي كان يصور مشاهد فيلمه الجديد Super Dancer 3D للمخرج ريموا ديسوزا ، تعرض لنوبة اغماء بسبب انخفاض في ضغط دمه، نتيحة العمل لمدة 18 ساعة أثناء التصوير .

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وفي التفاصيل أن الممثل الذي كان يعاني من البرد والحمى لم يحتمل ساعات العمل الكثيفة فوقع أرضاً .



وقال أحد المطلعين المشاركين في الفيلم في تصريح صحفي أنّ “فارون كان يقاتل من البرد والحمى لفترة طويلة لكنه استمر في التصوير رغم ذلك ، وهو يدرك تمامًا أن مشاهد الفيلم يجب أن تُختتم قبل 26 يوليو".

فارون وشرادا كابور





وكان فارون يقوم بتصوير مشهد راقص مرهق مع زملائه في الفيلم، ولم يكد ينتهي من التصوير حاى أصيب بالدوار والاغماء.

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وعلى الفور تم استدعاء الطبيب الذي أكّد أن فارون أصيب بانخفاض ضغط الدم ونصحه بالراحة. وتم توقيف التصوير فوراً على أن يستكمل بعد تحسن حالة فارون.



يشارك فارون في بطولة Super Dancer 3D النجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor، ومن المقرر أن يتم عرضه بشاشات السينما في 24 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.