اليوم.. عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يقام عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، مساء اليوم الأحد، بعد صلاة المغرب، وذلك

في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يشار إلى أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي رحل صباح الخميس الماضي، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ67 عامًا، بعد صراع مع المرض.