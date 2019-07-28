والد صابرين بورشيد يرثي ابنته بصورة موجعة وكلمات مبكية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ودّع أحمد بورشيد والد الفنانة والإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، الأخيرة، بصورة لافتة، ظهرت فيها ابنته بفستان زفاف أبيض.

والد الراحلة رثا ابنته بكلمات ابكت متابعيه، وفانز صابرين، حيث كتب: «كنتي هدية لي وأمانه من الله وأستمتعت معكي طوالي ٣٤ سنه فانتي البنت البارة الكريمة الطيبه الخلوقة الحنونة فاراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات».

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متابعو والد الفنانة الشابة التي توفت عن عمر 34 عاماً، تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، حيث قدموا لوالد الراحلة التعازي متمنيين له الصبر والسلوان على مصابه الأليم، وكان أبرزهم، النجم الإماراتي حسين الجسمي، حيث كتب: «الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم .. ويثبتها عند السؤال».

ذكر أن صابرين بورشيد، كانت قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة، كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.

صابرين بورشيد بعد أيام على تلقيها العلاج، انتكست حالتها الصحية، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم، حيث توفت بعد تدهور حالتها الصحية.

الراحلة بدأت حياتها المهنية في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج “صيف البحرين” 2009 حيث كان أول برنامج لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، كما شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: “كسر الخواطر”، و”أماني العمر”، و”المواجهة”.