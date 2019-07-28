وعد تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. ما رأيك به؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة السعودية وعد جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد منحها لوك مختلف تماما.

الفنانة السعودية أطلت في الصور، التس نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقصة شعر “رستا”، وذلك بعد أن صبغت شعرها باللون الأصفر.

وعد ظهرت مرتدية ملابس كاجوال، وكانت تمارس التمارين الرياضية في الجيم، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبه تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم ‫#وعد”.

وقد انقسم جمهور الفنانة السعودية حول إطلالتها، فمنهم من عبروا عن إعجابهم الشديد باللوك الجديد، ومنهم من أكد أنه لا يليق بها.

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وكانت وعد قد شاركت جمهورها مؤخرا بأول صورة لوالدتها الراحلة، وكشفت عن جنسيتها، حيث ظهرت في الصورة جالسة إلى جوار والدتها المحجبة، وأرفقتها بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “حبيت أشاركم بصوره انا وأمي الله يرحمها ويغفر لها”.

الفنانة السعودية كشفت عن جنسية والدتها، حيث قالت: “حبيبتي فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي”.

صورة الفنانة السعودية مع والدتها عرضتها للكثير من التعليقات العنصرية، وذلك نظرا لاختلاف لون بشرتها عن لون بشرة والدتها.

وعد ردت على هذه التعليقات، من خلال مقطع فيديو، قالت فيه: “شكرا لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة اللي حطيتها، لكن العنصرية ما تخلص.. كيف أمك بيضا وأنتي سودا.. ما أدري اشترتني أمي وحطتني في الشنطة.. يعني أكيد أبوي أسود بكل فخر”.

وأضافت: “كتير ناس قالولي ليه ما تحطي صورة لأبوك؟.. والله أبوي منذ زمن بعيد ما عنده صور مع أنه مذيع في وزارة الإعلام، بس صوره القديمة ظهرت فيها منكوشة أو بلا بلوزة وأنا صغيرة طبعا فصعب أنشرها”.