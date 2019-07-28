صفاء أبو السعود تبهر الجمهور بجمالها في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تختفي الفنانة المصرية صفاء ابو السعود عن الأنظار منذ سنوات، ولا تظهر إلا في مناسبات عائلية قليلة.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في أوبريت غنائي تحت عنوان ليلة النصر» للملحن حلمي بكر، احتفالا بمرور 31 عاما على تأسيس أكاديمية دكتور عصمت يحيى للفنون.

الفنانة والمذيعة المصرية تألقت خلال الحفل الذي كرمن من خلاله بفستان كشف عن جمالها، ولفتت رشاقة قوامها انتباه الجمهور، وحسدها البعض على سحرها رغم تقدمها في العمر.

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كما تم خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تكريم الفنان عزت العلايلي، وخبير المكياج محمد عشوب، وشيخ المداحين أحمد الكحلاوي، والسوبرانو إيمان مصطفى، ومطرب الأوبرا العالمي رضا الوكيل، ومخرجة الباليه ودود فايظي، وغيرهم.

أيضا تم خلال الحفل تكريم اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل قبل تكريمه بيوم واحد، فوقف الحضور دقيقة حداد على روحه، وتسلم التكريم نيابة عنه الفنان الشاب عادل عشوب.

صفاء أبو السعود من مواليد عام 1950، تخرجت من معهد السينما قسم الإخراج، وتزوجت من رجل الأعمال صالح عبدالله كامل، وقدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة ومنها: «هي والمستحيل، الخيزران».