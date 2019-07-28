نجل أنغام يعلق على أنباء خلافاته مع والدته بسبب زواجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وجود خلافات بين أنغام ونجلها الأكبر “عمر”، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وانطلقت هذه الأنباء بعد نشر عمر صورة، على حسابه على “انستجرام”، علق عليها بقوله: “ولد ضائع”، بالإضافة إلى حذفه متابعته لها، كما حذف صورة كانت قد جمعته بها.

نجل أنغام خرج عن صمته ليعلق على هذه الأنباء، حيث كتب، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “بخصوص التعليق على الصورة، ده اسم أغنية ومش مقصود بيها أي حاجة ليها علاقة بالموضوع، أنا مش بالتفاهة ‏دي، لو عندي حاجة أقولها هقولها بصراحة”.‏

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وأضاف: “أي كلام يتكتب عني، تأكدوا إنه مش طالع مني، والناس اللي محسسني إنهم قاعدين ‏معايا في البيت، يا ريت تسكتوا أحسن عشان بأكدلكم إن أنتم مش عارفين أي حاجة”.‏

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد حضرت مؤخرا حفل توزيع جوائز الميما لتسلم جائزة أفضل مطربة، ورافقها زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنغام وزوجها ظهرا فيه في لقطات رومانسية، وذلك أثناء خضوعهما لجلسة تصوير جديدة على هامش الحفل.