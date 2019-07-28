بوسي تتألق في الساحل الشمالي بـ ٣ حفلات بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة الشعبية بوسي ٣ حفلات غنائية بالساحل الشمالي دفعة واحدة، وحرصت علي ختام اليوم بسهرة غنائية ضخمة داخل “rakkan ” بـ “بو ايلاند” بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.

وكان ضمن الحضور المنتج ياسر سليم، والنجوم محمد رمضان، وأحمد رزق، ومنة فضالي، ولقاء سويدان، وعزة مجاهد، والإعلامي تامر أمين، ومحمد أنور، ومصطفي بسيط، وغيرهم.

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وحضرت بوسي بصحبة مدير أعمالها حمدى بدر مرتدية ملابس كاجول، وأشعلت وصلات الغناء والرقص المتتالية حتي شروق الشمس علي أغانيها الشعبية المميزة، والتي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قدمت خلالها ” اه يا دنيا “و “شيكولاتة”، و”حط ايده يا”، و”مبروك عليا” و” عبده”، و تعالى” ، وغيرها ممن قدمتها بناء علي رغبات خاصة للمعجبين.

وكما شارك في إحياء الجزء الأول من الحفل الفنان المصري بهاء سلطان، والمطرب الشعبي طارق الشيخ، ونالا إستحسان جمهور المكان طوال فقرتيهما.

وكانت بوسي قد أحيت مؤخرا حفل زفاف “علي” نجل المهندس محمد وهبه والعروس “حبيبة رامي العجمي”، وذلك داخل فندق فورسيزونز بالإسكندرية، بمشاركة الفنان محمد دياب.