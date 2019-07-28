مصطفى حجاج يحيي أقوى سهرات vibes حتي شروق الشمس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب الشعبي مصطفى حجاج حفلا غنائيا ضخما داخل vibes في بو ايلاند بالساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص طوال فقرته حتي شروق الشمس.

وقدم الفنان المصري عدد كبير من أغانيه المميزة منها “خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش”، وغيرها، والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

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والحفل من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري، وتميز بأجواء الفخامة والرقي علي مدي قرابة الساعتين وحتي شروق شمس اليوم.

وكان مصطفى حجاج قد أحيا مؤخرًا حفل غنائي كبير في الغردقة وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «خطوة، وزحمة حياتي، ويا منعنع، ويا لوز مقشر، والوجع، ومبحنلهاش، وأنا بتقطع من جوايا، واللى يقدر يتقدر، و100 وش».. وغيرها، وتميز الحفل بأجواء مبهرة واستمر حجاج في الغناء على مدار ما يقارب ساعتين.