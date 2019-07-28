محمد رمضان يشعل «Rakkan» في الساحل بحضور جماهيري كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص الفنان المصري محمد رمضان خلال تواجده كضيف شرف داخل “rakkan” بالساحل الشمالي علي تقديم عدد من أغانيه المميزة بناء علي رغبات جمهور ورواد المكان.

وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنيته الجديدة “إنساي” بالإضافة إلي أغاني “أقوى كارت” ،”مافيا”، وغيرها ممن طالب بها معجبيه وسط أجواء من البهجة.

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وحرص رمضان علي توجيه كلمة شكر للجمهور، مؤكدا أنهم صناع نجومية أي فنان، كما وجه الشكر للمتتح ياسر سليم لدعوته وإتاحة الفرصة له بالاستمتاع معهم بهذه السهرة.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد اطلق مؤخرا كليب أغنيته الجديدة “إنساى” التى يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وأغانية «إنساي» من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني “سعد” باللهجة المغربية، فيما يغني “رمضان” باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني الذي صور الكليب في فرنسا بين شوارع پاريس ومعالمها وأيضًا أحد القصور الفرنسية الأثرية ليضيف عناصر من الإبهار والحركة والألوان مع كلمات الأغنية وإيقاعها الرشيق المبني على موسيقى الراپ الأمريكية مع مزجها بالرتم الشرقي.