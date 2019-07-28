عمرو دياب يتألق في حفل غنائي ضخم باليونان.. ودينا الشربيني ترقص في أحضانه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في جزيرة “ميكونوس” باليونان، بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من من الجاليات العربية المقيمة في اليونان، وأشعل عمرو أجواء الحفل بمجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، بالإضافة إلى أحدث أغنياته “بحبه” التي طرحها منذ أيام.

وتألق الفنان المصري بإطلالة كاجوال شبابية ، مع وضعه اكسسوار غريب من القماش في زنده، وتساءل الجمهور عن سر هذا الاكسسوار الغريب، فيما تخوف البعض أن يكون له علاقة بفحض الضغط أو أي شيء له علاقة بمراقبة صحته.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمرو دياب على هامش حفله، حيث ظهر مع دينا الشربيني ومجموعة من أصدقائهما على شاطئ البحر.

وظهر الفنان المصري في مقطع الفيديو وهو يغني أغنيته الجديدة “بحبه”، فيما ظهرت دينا الشربيني وهي ترقص في أحضانه على نغمات الأغنية.

وأغنية “بحبه” من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”.