شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ماجد المصرى فى ختام مهرجان جرش ضمن فعالياته السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة أيمن سماوى فى ختام فعالياته النجم ماجد المصرى على المسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، وقدمه للجمهور على المسرح الممثل الأردنى منذر رياحنة.

وجاء تكريم ماجد المصرى على هامش مهرجان السينما للفيلم القصير فى أولى دورته ، والذى يقيمه مهرجان جرش للثقافة والفنون، وتم تكريم ماجد المصرى قبيل صعود النجم الغنائى الكبير محمد منير، وعقب فقرة المطرب الأردنى جهاد سركيس، والذى قدم إحدى فقرات حفل جرش اليوم.

وبانتهاء حفل الكينج محمد منير يكون مهرجان جرش أسدل الستار على فعاليات الدورة ال34، والذى شارك فيها هذا العام عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربى، منهم وائل كفورى ونانسى عجرم وديانا كرزون ولطفى بوشناق وعمر العبد اللات، وعدد كبير من المطربين الأردنيين.

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