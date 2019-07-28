شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج يقدم أقوى حفلات مهرجان جرش.. والجمهور: "الكبير كبير يا منير" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أقوى وأجمل حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحيا النجم الغنائىالمصرى الكبير محمد منير، حفلا غنائيا ضخما بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، وسط حضور الآلاف من جمهوره، حيث يتسع المسرح لـ7 آلاف شخص، ظهر مزدحمًا على أخره.

بدأ الكينج محمد منير حفله بأغنية "يا عرب بلادى"، والتى ألهمت حماس الجمهور الأردنى، وظل يردد معه كلمات الأغنية، ثم أعقبها منير بأغنية "على صوتك "، وعقب انتهائه منها ظل الجمهور يردد "بنحبك يا منير"، لتزداد هتافات الجمهور بعدها مع أغنية "عشق البنات"، والتى قدمها منير وهو يرقص على كلماتها.

وأستمر منير فى إشعال حماس الجمهور، الذى أتى له من مختلف مدن المملكة الأردنية، ليقدم أغنيته العربية "طاق طاقية"، والتى تفاعل معها الجمهور بشدة، وبعدها قدم عدة أغنيات أخرى منها "حتى حتى"، و"شيكولاته".

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وظل منير يغازل جمهوره بأغانيه المتميزة، ليقدم له أغنية "بعشق البحر"، ثم أعقبها بأغنيته "شمندورة"، لترتفع صيحات الجمهور مرددا :"الكبير كبير يا محمد يا منير".

وأنهى الكينج حفله الضخم بمهرجان جرش بأغنيتى "يا رمان"، و"قلبى مساكن شعبية "، ثم صعد إلى المسرح وزير الثقافة الأردنى رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان، والمدير التنفيذى لمهرجان جرش أيمن سماوى، وسلما الكينج درع المهرجان.























































































