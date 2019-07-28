نانسي عجرم تتألق بفستان اسود!

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 02:43 صباحاً - اشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحماس في قلوب معجبيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة غير عادية خلال إحيائها احدى الحفلات في مصر.
ونشرت نانسي عجرم صورة لها بالفستان بينما كانت تقف في بهو أحد الفنادق في القاهرة أثناء زيارتها الأخيرة.
واختارت نانسي عجرم إطلالة ساحرة من خلال الفستان الأسود الضيق والذي يتّسع من الخصر بشكل مريح؛ فهذا التصميم الذي أتى محتشمًا من الجهة العليا مع الأكمام الطويلة، يبرز مفاتنها من جهة الأرجل مع الأقمشة المفرغة برسمات هندسية مع تفاصيل التول الشفاف والخطوط العريضة، الى جانب الأقمشة النافرة التي تضفي سحرًا خاصًا على التصميم الذي يصل الى حدود الكاحل.
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