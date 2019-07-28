محام مصري يقتل عروسته “ليلة الدخلة”!

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 02:43 صباحاً - أقدم محام مصري على قتل عروسه ليلة دخلتها، في إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، شمال غرب القاهرة.
وفي التفاصيل، تلقى أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل “م. ع.ا” 19 سنة على يد زوجها “م. م” 25 سنه، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط زوجها لكشف ملابسات الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وقال والد العروس القتيلة، والتي تبلغ من العمر 19 عامًا، إنّ “حفل زفاف ابنته كان أمس الجمعة، وفي صباح اليوم السبت، ذهب شقيقها لرؤيتها والاطمئنان عليها، لكنه وجدها غارقة في دمائها، ولم يعثر على زوجها”.
يذكر أن مصر شهدت اليوم أكثر من حالة قتل أسري، حيث أقدم زوج على إلقاء نفسه من شرفة منزله لخلافه مع زوجته، كما قام زوج آخر بقتل زوجته بسبب إدمانه للمخدرات.
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