محمد حماقي يشعل أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ علي شاطئ vibes بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما علي شاطئ vibes نهارا داخل بو ايلاند بالساحل الشمالي، وذلك بحضور الآلاف من محبيه ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتي غروب الشمس.

وحمل الحفل لافتة كامل العدد حيث تخطي الحضور أضعاف الطاقة الاستيعابية للمكان، والتي تقدر ب ٥ آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة، وكان في استقبالهما ال dj العالمي ياسر الحريري المنظم لحفلات vibes وبمحرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا أغنية “نفسي أبقى جنبه” تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع حتي انتهاء الحفل.

وقدم حماقي العديد من أغانيه المميزة منها “كل يوم من ده”، “يزلزل”، “صور”، “ليلي “، “من البداية”، “راضيني” و”يا ستار” واعمل ايه”، بالإضافة إلى “ما بلاش” وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

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وأقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث إبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية النهارية والليلية ل وليد الحريري بالإضافة إلى مسرح مميز ل تامر فوزي تماشي مع أجواء الشاطئ نهارا .

وتخلل الحفل كلمة تهنئة لحماقي لفوز الأهلي بالدوري المصري بالإضافة الى كلمة شكر لنادي الزمالك علي بطولة أفريقيا.

وكما حرص حماقي علي مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية ” عامل ايه حبيبي يا غالي” من ألبومه الجديد كل يوم من ده لطرحها كفيديو كليب وسط المزيد من تفاعل الجمهور

وكان ضمن الحضور الإعلامي ممدوح موسي وكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايلست لطيفة وشريف فاشور.