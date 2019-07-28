كريم عبدالعزيز ينفعل على معجب في عزاء والدة يسرا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري كريم عبدالعزيز على تقديم العزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها، والذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كريم وهو ينفعل على أحد معجبيه، والذي طلب منه أن يلتقط صورة “سيلفي” معه.

الفنان المصري قال بانفعال شديد: “إحنا في عزا يا ابني.. يا ابني عيب ده عزا.. في حاجة اسمها عزا”.

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وتلقت يسرا وزوجها خالد سليم العزاء، وقد انهارت الفنانة في نوبة بكاء شديدة، فيما حرص على تقديم التعازي والمواساة لها عدد من زملائها الفنانين، ومن بينهم لبلبة، وفيفى عبده، وأحمد السقا، ومنى زكي، وليلى علوي، والمخرج خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، والإعلامى عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، والمنتج جمال العدل.

كما حضر المؤلف أيمن سلامة، ومصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والإعلامية بوشى شلبى. وشهيرة، ومني الشاذلي، والمخرج مروان حامد، وميرفت أمين، وماجدة زكي، وأروى جودة، ونادية الجندي، وطارق لطفي، وخالد زكي وزوجته، وبوسي ونورا، ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وغيرهم.