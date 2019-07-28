فيديو.. فالفيردي ينتظر جني ثمار شراكة ميسي وسواريز مع جريزمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يثق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـبرشلونة الإسباني، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سويا.

وانضم جريزمان، القادم من أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة اليابان والتي شهدت الفوز بـ2-0 على فيسل كوبي اليوم السبت.

وبعد مشاركتهما في كوبا أمريكا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.

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وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفا في الدوري الإسباني ويشعر فالبيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم، ويؤمن أن جريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وقال فالفيردي: "نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سويا سريعا، سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق، نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة".

وأضاف: "نؤمن بالتوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع، (جريزمان) يتحرك سريعا ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا".