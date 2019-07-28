أصالة تتمنى الشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد من مرضها

وجهت المطربة السورية أصالة دعواتها للإعلامية الكويتية فجر السعيد بالشفاء، بعد مرورها بأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم بالكويت، وتحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

وكتبت أصالة أنها لا تحمل في قلبها لفجر السعيد "سوى الدعاء لرب العالمين"، معلنة بذلك أنها لا تحمل أي ضغينة نحوها بعد خلافات وقعت بينهما طوال الشهرين الماضيين.

اقرأ أيضا:

سما المصري تدافع عن الكاتبة الكويتية فجر السعيد

وطالبت أصالة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بالدعاء لفجر، بالشفاء العاجل، حيث كتبت، "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي".

وأضافت المطربة السورية "لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

Advertisements

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة الخميس، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص تسبب بإصابتها بنزيف حاد أُدخلت على إثره العناية المركزة، وفق ما ذكره إعلاميون ونشطاء دعوا لها بالشفاء العاجل.

ويُذكر أن عددًا من الخلافات وقع بين أصالة وفجر السعيد خلال الشهرين الماضيين وتحديدًا عندما طلبت أصالة الجنسية المصرية ثم هاجمتها فجر بسبب حصولها على الجنسية البحرينية وتوعدتها بحرب شعواء ثم هدأت الأمور بينهما قليلًا عندما استجابت لها أصالة بحذف فيديو كانت قد نشرته وألمحت فيه فجر السعيد إلى أن أصالة أهانت البحرين.

قد يهمك أيضا:

​الصحافية فجر السعيد تردّ على مهاجميها بعد انتقادها نجلاء فتحي

إلهام شاهين تُهاجم فجر السعيد بسبب نجلاء فتحي والكاتبة تردّ