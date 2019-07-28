شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ساوند تراك تشعل المسرح الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفل فنى لفريق ساوند تراك فى إطار مهرجان الأوبرا الصيفى بالمسرح الرومانى، بقيادة الفنان محمد بركات تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية وسط تفاعل الجمهور.

وقدم الفريق الأيدي الناعمة للموسيقار علي إسماعيل ، وشمس الزناتي للموسيقار هاني شنودة ، حتى آخر العمر للموسيقار الراحل عمر خورشيد ، وبانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش ،وعريس من جهة أمنية لعمرو أبوذكرى، وهمام في أمستردام وأمير الظلام لخالد حماد ، وهوانم جاردن سيتي لراجح داوود ، بالإضافة إلى موسيقي بعض الأفلام العالمية منها روكي ، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع .

يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات بمشاركه عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين .

Advertisements