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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "التيزر" الرسمى للمسلسل القصير "Looking For Alaska" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل Looking For Alaska التيزر الرسمى للعمل المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل على قناة hulu، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و7 ثوانى.
مسلسل Looking For Alaska يضم عددا كبيرا من النجوم العالمين من أبرزهم صوفيا فاسيليفا و يوريا شيلتون و شارلي بلومر و كريستين فروسيث و لاندري بيندر و جوردن كونر و أيبي جايلي .
تدور أحداث العمل حول مراهق يلتحق بمدرسة داخلية لمحاولة الحصول على منظور أعمق للحياة، لكن حياته تتغير تماما بسبب الظروف التى تحيطه.
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