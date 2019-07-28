شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات سينمائية ودرامية للمرة الأولى بمهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكريم مصطفى شعبان وسينرجى وباقى أسرة مسلسل «أبوجبل» وطارق لطفى وجمال سليمان

اختتم مهرجان جرش للثقافة والفنون، بإدارة أيمن سماوى، فعالياته السينمائية بإدارة أيمن عبدالمعطى، أمس الأول الخميس، التى يقيمها للمرة الأولى بعد 33 دورة سابقة اقتصرت على حفلات الغناء والموسيقى جمعت نجوم الوطن العربى، وجعلت المهرجان أحد أهم وأبرز المهرجانات الغنائية فى الوطن العربى.

وشهد المهرجان على مدار فعالياته السينمائية، التى تم افتتاحها السبت الماضى، العديد من الفعاليات للأفلام الروائية القصيرة، والتى تقام للمرة الأولى.

وقد تم افتتاح فعاليات السينما السبت الماضى، بينما كانت انطلاقة مهرجان جرش الخميس قبل الماضى بحضور رئيس وزراء الأردن ووزير ثقافتها، وعدد كبير من كبار رجال المملكة الأردنية الهاشمية، لينهى جرش للثقافة والفنون فعالياته الغنائية أيضا مساء اليوم السبت، بعدما أنهى السينمائية أمس الأول الخميس.

واستمرت فعاليات السينما على مدار أسبوع كامل ما بين مشاهدة الأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى المهرجان، وبين رحلات ترفيهية وسينمائية يقوم بها الفنانون المشاركون بفعاليات مهرجان جرش، ربما كان هناك العديد من السلبيات الطفيفة فى فعاليات السينما، لكن هذا أمر طبيعى لمولود جديد.

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وفى حفل افتتاح المهرجان تم تكريم العديد من نجوم السينما والدراما المصرية منهم أسرة مسلسل «أبو جبل»، وهم النجم مصطفى شعبان، والمنتج حسام شوقى ممثلا عن شركة سينرجى، والمخرج أحمد صالح، كما تم تكريم النجم طارق لطفى، والفنان الكبير جمال سليمان، ونجمى الأردن إياد نصار ومنذر رياحنة، والفنانات روجينا ومادلين طبر وسلمى المصرى وأميرة نايف، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والمخرج الأردنى جلال طعمة والفنانة الأردنية صفاء سلطان، والمذيع أحمد عبدالعزيز، والمخرج فيصل الزعبى، والفنانة الأردنية سميرة خورى، والفنان الأردنى محمد العبادى،والفنان السورى أندرية سكاف، والفنانة الأردنية د.ريم سعادة ،والشاعر المصرى ياسر قنطوش، والمخرج الأردنى عروة زريقات، والمخرج الأردنى حسن أبو شعيرة، والفنان الأردنى عبدالكريم قواسمى، والإعلامية الأردنية ضياء العوايشة.

وضمت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى المهرجان، الفنانون طارق عبدالعزيز ومادلين طبر والأردنية عبير عيسى والمخرج العمانى خالد الزدجالى والفنانة الأردنية أمل الدباس.

ومن جانبه، قال مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوى: تحتضن المدينة العتيقة مهرجانا للسينما، ضمن المهرجان العام برئاسة أيمن عبد المعطى، فتلك خطوة تحمل الجرأة والرؤية، والقدر على توظيف المكان، بإضافة رافد جديد للمهرجان، بكل ما تحمله السينما من جمال ودهشة وبريق نجوم، حيث احتصن مسرح الصوت والضوء مهرجان السينما للأفلام الروائية القصيرة، والنجوم الاردنيين والعرب، الذى افتتحه د.محمد أبو رمان رئيس اللجنة العليا، وزير الثقافة والشباب باحتفالية إدارتها الإعلامية الأردنية ضياء العوايشة أمام جمهور كبير لم يتسع له مدرج المسرح، فانتشر على جنباته، فى مشهد تمازجت فيه الأزياء المعاصرة مع أعمدة جرش، ويحمل المهرجان لمسة وفاء تجاه مؤسس الثقافة السينمائية فى الأردن، الناقد السينمائى الراحل حسان أبوغنيمة، حيث تحمل هذه الدورة اسمه.

وفى حفل افتتاح فعاليات السينما بالمهرجان، تم عرض فيلم تسجيلى عن الناقد السينمائى الأردنى «حسان أبو غنيمة – عاشق السينما»، من إخراج رامى عبدالمعطى، حيث تضمن لقاءات مع عائلته، ومع زملاء له، وتلاميذه، فى إضاءة على الجانب الإنسانى من حياته، وعلى ما تركه من أثر كبير فى الوسط الثقافى الأردنى.