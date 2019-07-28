ليالي الصيفية| "قبلة" إيميه لزوجها.. ونسرين أمين في لبنان.. وروبي وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

ونرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، من كواليس تصوير الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات، وظهرت روبي في الصورة على أحد اليخوت وسط البحر .

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان "اوف شولدر" قصير، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في لبنان.

أحمد خالد

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نشر المخرج أحمد خالد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة على " أرجوحة"، من داخل أحد الشواطيء بالساحل الشمالي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، صورة من إجازتها الصيفية التي تقضيها الساحل الشمالي.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية والتي تقضيها في إحدى المدن الساحلية بمصر.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها، وظهرت وهي تقبله، من أمام شاطئ أحد الأماكن الساحلية.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت فيها بملابس كاجوال ملونة، مرتدية "شورت" ونظارة، من لبنان.

كريم عفيفي

شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،وظهر فيها بملابس الصيف من أحد الشاليهات، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صور جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، من أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسلي صورة، عبر حسابه الرسميي بموقع "إنستجرام"، وظهر العسيلي في الصورة رفقة أصدقائه من الساحل الشمالي، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أحد الشواطى، التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان أبيض طويل، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.