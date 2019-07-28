ميرفت أمين وإلهام شاهين وحمدين صباحي في عزاء والدة عزة بلبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
على مدى 3 ساعات توافد عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام ورموز السياسة على مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في ناهد عيسى، شقيقة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق، ووالدة الفنانة عزة بليع.
وكان بين الحضور ميرفت أمين وإلهام شاهين وسامح الصريطي ومجدي بدر وشريف حلمي وخالد سرحان وعهدي صادق وهند عاكف وسهيل يزبك وليلى حلمي وأشرف سيف وشقيقته إيمان وحيد سيف والإعلامية سهير جودة والكاتبة مديحة عاشور والإعلامي محمد الغيطي والشيخ مظهر شاهين، والإعلامية بثينة كامل.
ومن رموز السياسة حمدين صباحي وخالد علي وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والناشط الحقوقي جورج إسحاق.
ورحلت والدة الفنانة عزة بلبع فجر الإثنين الماضي، إثر أزمة صحيه عانت منها خلال الفترة الماضية.
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