نادين نجيم بإطلالة كلاسيكية ونوال الزغبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ماريتا بطقم أسود من داخل نزلها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت نوال بفستان أحمر طويل، مفتوح من أحد الجانبين، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أسما بإطلالة بيضاء ونظارة شمسية.

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جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلوك جديد، مرتدية فستان أوف وايت قصير.

ديانا حداد

نشرت المطربة ديانا حداد صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال وهي جالسة على سيارة قديمة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وأمسكت بيدها نظارتها ووضعت كتابًا على قدميها.

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس حمراء اللون، ومكياج ملائم مع إطلالتها.

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود شفاف، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.