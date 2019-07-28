أحمد عز يشوق جمهوره لمفاجأة من العيار الثقيل مع كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشر حساب الفنان أحمد عز، عبر موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز.

وعلق على الصورة قائلًا: "انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل"، وقد استقبل الجمهور الخبر بترحاب شديد، مؤكدين أن تعاون كريم وعز من المؤكد أنه سيسفر عن عمل متميز.

يذكر أن عز وكريم لم يشتركا من قبل في أي أعمال فنية، ولكن اجتمعا في حملة دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وقد استقبلت دور العرض منذ أيام الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يشارك في بطولته نيللي كريم، وهند صبري، وإخراج مروان حامد.