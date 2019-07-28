بهذه الكلمات.. نجل محمد شرف يحيي ذكرى رحيل والده الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أحيا الفنان هشام شرف، نجل الفنان محمد شرف، ذكرى رحيل والده الأولى، عبر حسابه على فيسبوك. ونشر هشام صورة والده، وعلق: "الذكرى السنوية لوفاة والدي رحمة الله عليه.. تغمده الله بواسع رحمته ورزقه الجنة إن شاء الله.. وحشتني جدا، دعواتكم له". وكان محمد شرف قد رحل في 27 يوليو 2018، عقب صراع مع المرض، فيما كان آخر ظهور لنجله ضمن أحداث مسلسل هوجان في رمضان الماضي، وفي فيلم قهوة بورصة مصر.



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