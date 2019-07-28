شاهد.. ريا أبي راشد تلتقي بـ "ذا روك" في هاواي

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها بصورة جديدة جمعتها بالممثل العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك" في هاواي، من كواليس تصوير إحدي حلقات برنامجها "scoop with raya"، الذي يذاع علي شاشة MBC2.



وعلقت أبي راشد علي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، فقالت: "هو صلب كالحجر.. حلو كالحلوي.. من هاواي مع النجم السينمائي الكبير.. والرجل الأكثر شعبية علي مواقع التواصل الاجتماعي.. ذا روك".

وتابعت: "هل يمكنكم حتى تخيل مدى روعة هذا اللقاء المميز.. من متحمس؟".

جدير بالذكر أن ريا أبي راشد نشرت مؤخرًا عبر حسابها، مجموعة صور جمعتها بأبطال فيلم Hobbs and Shaw، مؤكدة أن لقائها مع أبطال العمل سوف يتم عرضه كاملًا، على مدار حلقتين من برنامجها scoop with raya.