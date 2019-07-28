بعد فترة مرض طويلة استنفذت جزء كبير من طاقتها، خرجت ريهام سعيد عن صمتها وردت علي الشامتين، والمهاجمين، والمكذبين لها، وذلك من خلال مقطع فيديو أوضحت فيه تفاصيل رحلة علاجها وسط دموعها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
في بداية المقطع وجهت ريهام الشكر لكل من ساندها ودعا لها بالشفاء، أما من روج عنها شائعات أن مرضهامجرد تمثيل لجذب الإنتباه والتعاطف فوصفته بالمريض، مؤكدة أن ما حدث هو ابتلاء من الله لأنه يحبها، وأن الله أنقذها.
وأوضحت أن مرضها استمر ثلاث شهور لم تصرح فيهم بمرضها لأنها لا تسعي لأن يتعاطف معها أحد، وأيضًا لم تخرج بعد فترة سجنها تتاجر بما حدث لها.
وتابعت ريهام تشرح تفاصيل مرضها، فقالت أنها ليست بحاجة إلي إجراء عمليات تجميل في وجهها ولا انفها، ولكن بسبب مرضها أزالت عظام أنفها تمامًا وأستبدلتها بعظام أذنها، واستعانت بمرض الإعلامي شريف مدكور كمثال تستشهد به علي صحة كلامها.
وفي النهاية، اختتمت حديثها بأن ما مرت به علي حد قول طبيبها المعالج هو معجزة، وقالت: "ربنا شفاني ولو مستكتر عليا إني أخف دي مشكلتك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة مرضها.. ريهام سعيد تخرج عن صمتها وترد على المهاجمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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