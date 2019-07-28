شاهد.. ردود أفعال الجمهور بعد مشاهدة "الفيل الأزرق 2"

أكد معظم من شاهدوا الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، عن سعادتهم به، وأنه فاق كل التوقعات، وسنعرض عليكمبعض ردود الأفعال التي جاءت عبر مواقع السوشيال ميديا.
يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2"، من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح.
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