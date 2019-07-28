وفاء عامر تطالب جمهورها بالدعاء لـ فجر السعيد

طالبت الفنانة وفاء عامر من جمهورها بالدعاء للإعلامية فجر السعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "اللهم اشفي و عافي عبدا فقيرا إليك أدعو لفجر السعيد"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية تم نقلها أثرها لإحدى المستشفيات الكبرى بدولة الكويت. وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية تم نقلها أثرها لإحدى المستشفيات الكبرى بدولة الكويت. يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين صبري، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني. "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين صبري، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني.



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