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شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون دريك وكريس براون بـ No Guidance يحقق نجاحا كبيرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العمل الذى يجمع دريك وكريس براون بالضرورة أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه، وهو ما حدث بالفعل بمجرد إطلاق كليب "No Guidance"، واعتبره الكثيرون الكليب أنه "فيلم قصير" كون مدته وصلت لـ9 دقائق.
فقد وصلت نسبة مشاهدة "No Guidance" على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 8.5 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.
يذكر أن "No Guidance" جمع كريس براون البالغ من العمر 30 عاما والنجم الكندى دريك البالغ من العمر 32 عاما، واستطاع كريس براون أن يظهر مهاراتها الاستعراضية الراقصة فى كليب "No Guidance" الذى قام بإخراجه كريس روبنسون .
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