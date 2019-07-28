شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الراحل محمود عبد العزيز فى كواليس باب الخلق بـ سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب محمد على رزق عن صورة نادرة جمعته بالنجم الراحل محمود عبد العزيز، من كواليس مسلسل "باب الخلق" يرجع تاريخها لعام 2012 وتم التقاطها فى سلوفينيا.



محمود عبد العزيز

وقال رزق تعليقا على الصورة: "أحلى حاجه حصلتلى إن الصورة دى جاتلى ومعرفش أصلًا إنى كنت بتصور وقتها أنا اتفاجئت بيها.. شكرًا بجد محمد محمود عبد العزيز على الصورة اللى غيرتلى مزاجى وبسطتنى أووووى".

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ودارت أحداث مسلسل "باب الخلق" حول مدرس اللغة العربية الذى يعيش وسط حى باب الخلق العتيق ويقرر السفر إلى خارج مصر باحثا عن سبل أخرى للرزق، بعد أن ضاقت به الدنيا فى بلده وعندما يعود يفاجأ بالكثير من التغييرات والتطورات التى باتت تنبأ بمستقبل غريب، يحاول التعايش معها ومواكبتها حتى يضمن الاستمرار.

المسلسل بطولة بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و أحمد فلوكس، أحمد فؤاد سليم، تامر هجرس، والراحل عزت أبو عوف، و منة فضالى، وعبير صبرى، عايدة رياض و الراحل محمود الجندى، و دينا، وكريم محمود عبد العزيز.