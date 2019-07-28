شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكرم سعيد شيمى عقب عرض "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال مدير التصوير الكبير سعيد شيمى، عقب عرض مسرحيته "سينما مصر"، حيث اعتاد يوميا على تكريم نجوم السينما المصرية سواء من الأحياء أو من الراحلين.

وكتب سعيد شيمى على صفحته الشخصية قائلا : فى صباح أمس ذكرى وشجن والرضا بما كتب الله ، مع خان وعائلته فهو يوم الفراق منذ 3 سنوات وكيف مرت هكذا سريعة وخان غير موجود؟.

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فى المساء أحضر عرضا مسرحيا يخفف شجن الصباح، بل يعطينى شحنة من الأمل والإيمان بقدرة شباب هذا الوطن العظيم على المضى إلى الأمام دائما، سينما مصر إبداع يصيبك بالدهشة من كم المواهب فى التمثيل الذى استخلصهم فنان محب ومخلص لوطنه وعازم أن يزيدها حبا وعشقا وإبداعا لحظات كثيرة كانت الدموع تنساب من عينى وهذا لم يحدث لى أبدا فى مشاهدة المسرحيات ، ولكن المخرج العبقرى خالد جلال جعل من تراث السينما المصرية، حكاية وهوية وتمسك بكل ما هو جميل وراقى و وطنى بنسيج فنى قوامه الفنانين الشباب مستقبل مصر..شكرا لكم جميعا ،شكرا للمخرج خالد جلال وكل العاملين معه على الاصرار على الإبداع.

يذكر أن مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.