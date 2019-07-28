شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: يوسف شاهين مستمر بفنه ورؤيته المختلفة دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة ليلى علوى الذكرى 11 لرحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، معتبرة أن فيلم "المصير" أهم الأعمال فى مشوارها الفنى، وقالت: "بنعتبره محطة مهمة ونقلة فى السينما المصرية كلها".

وأضافت ليلى علوى من خلال حسابها على إنستجرام: "فيلم المصير زى أعمال كتيرة كان فيها يوسف شاهين ليه السبق والريادة فى اقتحام مناطق جديدة وملغومة فى قضايا المجتمع".

Advertisements

واختتمت ليلى علوى: "النهاردة ذكرى رحيله اللى على قد ما وجعتنا وأثر فينا فراقه على قد ما أكدتلنا أنه باقى ومستمر بفنه وعطاؤه وأسلوبه ورؤيته المختلفة دايمًا".

ويوافق اليوم 27 / 7 ذكرى وفاة المخرج الكبير يوسف شاهين الحادية عشرة، حيث وافته المنية فى مثل هذا اليوم من عام 2008، بعد مسيرة حافلة حاز خلالها على أرفع الجوائز العالمية وقدم السينما المصرية فى أبهى صورة.