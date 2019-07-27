مالك مكتبي يُجدد عهده لنايلة تويني

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Jul 27, 2019
في عيد زواجهما العاشر، نشر الإعلامي مالك مكتبي صورة مع زوجته نايلة تويني، على حسابه على انستغرام، التقطت يوم زواجهما في 27 تموز عام 2009 في قبرص.
واسترجع “مكتبي” في الصورة الكلام الذي قاله يوم زواجه من نايلة وكتب: “انا مالك مكتبي اقبلك نايلة تويني زوجتي الشرعية لأتشارك معك اعتباراً من هذا اليوم الحزن، الثروة، الفقر، السعادة والتعاسة، طوال حياتنا حتى يفرّق الموت بيننا. قبرص، ليماسول، 27 تموز 2009”.
وختم مكتبي بالقول “في عيد زواجنا العاشر، اجدد العهد”.
كذلك نشرت نايلة صورة مع مالك وعلقت عليها بالقول: “عشر سنوات وإلى الأبد “.
نذكر ان نايلة ومالك لديهما ثلاثة أطفال هم جبران، شريف ونور.
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